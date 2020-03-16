صلاح فضل: وعى الجماهير يرتفع كلما تزايدت الشائعات

أكد الكاتب والأديب صلاح فضل، أن درجة الوعي لدى الجماهير ترتفع كلما تزايدت الشائعات، لأنه لا يمكن للعلم أن يكون طريقا للضلال، وزيادة وعي المواطنين من خلال القراءة على الإنترنت سيساعد على مواجهة الشائعات.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن قرارات الصلاة في المنازل يوم الجمعة من أعلنها قرأ التراث جيدا، موضحًا أن المساجد كانت مدارس وأماكن للعلم قبل أن تتحول لأداء الصلوات فقط.ودعا "فضل"، وزارة الأوقاف بإنشاء مكتبة في كل مسجد بها كتب مختارة بعناية من لجنة مخصصة لذلك، لرفع حالة الوعي والمعرفة لدى المصلين، لافتا إلى أن الخطاب الديني لا يستخدم في التجهيل وإنما يستخدم في التثقيف العام.وتابع: "بعض قساة القلوب يتحول لديهم الدين لسلاح في الحروب".