قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنها قررت تكبير طرازات عدد من الطائرات على الرحلات الدولية وفقا لحجم الطلب على خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر من وإلى مصر خلال الساعات المقبلة، قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران.وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، أن الشركة قررت رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصر للطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع إعفائهم من أي غرامات، في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما بمختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر بمختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة.وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www. egyptair. com والاتصال بمركز الخدمة التليفونية على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو ١٧١٧ من أي موبايل.يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلى جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل وحتى ٣١ مارس، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.