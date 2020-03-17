5 فئات مستثناة من الحضور والانصراف بالجهات الحكومية

ساعات قليلة ويدخل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، حيز التنفيذ لمدة 15 يومًا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن هناك 5 فئات من موظفى الدولة مستثناه من الحضور إلى مقار عملهم، وهى:ـ الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، بحيث يحصل على إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.ـ يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.ـ تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.ـ يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.ـ يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار.ـ بينما ترك مجلس الوزراء لكل وزير أو محافظ الحق فى تنظيم العمل داخل الجهات الخدمية والمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مع اسثناءها من أحكام القرار الأخير بتخفيض أعداد موظفى المصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة.