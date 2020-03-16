البابا تواضروس يعلق اجتماعه الأسبوعى بسبب «كورونا»

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور أحد، بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء 18 مارس حتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين؛ للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.