إحباط 8 محاولات تهرب لأدوية بيطرية ومستلزمات شيش إلكترونية بجمارك سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البيطرية ومستلزمات الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسيارات القادمة من السعودية والكويت عبر ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى تم ضبط 226 علبة دواء بيطري خاصة بالحيوانات مخبأة داخل سيارة بقيادة السائق ف. ه، كما تم ضبط 1155 علبة شوكولاتة كانت مخبأة داخل الكابينة والصناديق أسفل سيارة أخرى.كما تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 6 ركاب آخرين فتبين وجود 429 زجاجة زيت شيش إلكترونية و2037 علبة لوشن حريمى و137 سماعة بلوتوث و102 علبة بخور و144 علبة كريم بودرة حريمي مرطب للبشرة و2 شاشة 55 بوصة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.وتم الضبط بلجنة مكونة من أسامة هويدي ومحمد عبد النعيم ومحمود يوسف مصطفى وسامح خليل وعلي عبد اللطيف ومحمد حمدي وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و464 ألفا و933 جنيها.قرر عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.