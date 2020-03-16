غرفة عمليات بجامعة طنطا لمتابعة بث المواد التعليمية

تابع الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا اليوم، غرف العمليات المنعقدة بمركز تطوير الجامعة على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة بث وإتاحة المواد التعليمية من محاضرات ودروس عن بعد من خلال المنصة التعليمية لمركز التعليم الإلكتروني وكذلك الرد على استفسارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.من ناحيته أكد سبع أن العمل بالجامعة يجرى على قدم وساق من خلال تعاون بين وحدة التعليم الإلكتروني بالجامعة، ووحدة تطوير النظم وشبكة معلومات الجامعة، وأيضًا، وحدة البوابة الإلكترونية وكافة وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة المختلفة؛ للوقوف على مستجدات نشر وإتاحة المواد التعليمية لطلاب الجامعة عبر الإنترنت وابتكار وسائل جديدة ذات فعالية أقوى لتقديم الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وتوجّه الدكتور مجدى سبع بخالص الشكر لجميع العاملين بمركز تطوير الأداء بالجامعة لدورهم في إنتاج المواد التعليمية، ودعاهم لمواصلة العمل لنشر كافة المحتويات التعليمية لطلاب الجامعة بالكامل.