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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لمنع تناول «الشيشة» فى مقاهى الإسكندرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:09 م
الشيشة
الشيشة
هبه عويضه
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ترأس الدكتور ياسر الجندي، رئيس حى ثان المنتزه، الإثنين، حملة مكبرة للتصدّي لظاهرة تقديم الشيشة لرواد المقاهي والكافيتريات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتجنب انتشار كورونا بنطاق الثغر.

نفذت الحملة بالتنسيق بين إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية، ووحدة التدخل السريع، بمعاونة وحدة شرطة المرافق تحت قيادة الرائد خالد نجيب رئيس الوحدة بحي ثان المنتزه.

واستهدفت الحملة المرور على المقاهي والكافيتريات، وتم التحفظ على «الشيش» المقدمة لرواد تلك المقاهي وذلك بكل من شارع ملك حفني بحري، أطلس، 45، فضلًا عن التحفظ على كل ما يشغل حرم الطريق العام من إشغالات خاصة بالمقاهي، والمحال التجارية خلال خط سير الحملة

تم رصد بعض أماكن تمركزات لفرّيزة القمامة، وتم اتخاذ اللازم حيالهم، كما تم التحفظ على "الجونيات" التي تم ضبطها بأمَاكن التمركز، وذلك في ظل الإهتمام بمجابهة التلوث البيئي.

جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا، وجار متابعة الحملات بمختلف مناطق الحي للتصدي لتلك الظاهرة.

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