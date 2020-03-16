حملة مكبرة لمنع تناول «الشيشة» فى مقاهى الإسكندرية

ترأس الدكتور ياسر الجندي، رئيس حى ثان المنتزه، الإثنين، حملة مكبرة للتصدّي لظاهرة تقديم الشيشة لرواد المقاهي والكافيتريات، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتجنب انتشار كورونا بنطاق الثغر.نفذت الحملة بالتنسيق بين إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة المسائية، ووحدة التدخل السريع، بمعاونة وحدة شرطة المرافق تحت قيادة الرائد خالد نجيب رئيس الوحدة بحي ثان المنتزه.واستهدفت الحملة المرور على المقاهي والكافيتريات، وتم التحفظ على «الشيش» المقدمة لرواد تلك المقاهي وذلك بكل من شارع ملك حفني بحري، أطلس، 45، فضلًا عن التحفظ على كل ما يشغل حرم الطريق العام من إشغالات خاصة بالمقاهي، والمحال التجارية خلال خط سير الحملةتم رصد بعض أماكن تمركزات لفرّيزة القمامة، وتم اتخاذ اللازم حيالهم، كما تم التحفظ على "الجونيات" التي تم ضبطها بأمَاكن التمركز، وذلك في ظل الإهتمام بمجابهة التلوث البيئي.جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا، وجار متابعة الحملات بمختلف مناطق الحي للتصدي لتلك الظاهرة.