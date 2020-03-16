رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تهانى حلاوة: القنوات التعليمية لمحاربة الدروس الخصوصية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:05 م
الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية
رباب الأهواني
طباعة
قالت تهاني حلاوة رئيس قطاع القنوات التعليمية سابقًا، إن القنوات التعليمية بدأت البث عام 1999 بـ 7 قنوات تعليمية وكانت التجربة لها صدى واسع في مصر والدول العربية.

وأضافت تهاني حلاوة خلال في حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن القنوات التعليمية كانت تجربة رائدة ومشرفة لمصر بشكل كبير.

وتابعت تهاني حلاوة: "الغرض من إنشاء القنوات التعليمية محاربة الدروس الخصوصية"، مؤكدة "يستفيد منها عدد كبير من الطلاب، وكانت كل قناة موجهة لمرحلة معينة بجميع الدروس والمناهج التعليمية".

وأكملت تهاني حلاوة "بعض القنوات التعليمية كانت تعتمد على الدراما والفنون والثقافة، وكانت تقدم المدارس التي ينقصها التجهيزات المعملية".

ولفتت تهاني حلاوة إلى أنه كانت توجد قناة لتعليم اللغات وتعليم لغة الصم والبكم، إضافة إلى قناة إثرائية تزيد من معرفة الطالب بالدروس التي يأخذها ويتعلمها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

عمرو أديب للمواطنين: «بتضحكوا علينا؟ لو بإيدي أرجع الدراسة تاني»

رئيس الوزراء: تعليق حركة الطيران فى المطارات المصرية حتى آخر مارس

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالحكومة

حماقى يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

نجل إدوار الخراط يفتح خزائن أسراره: والدي لم يَحظ بجماهيرية.. وضعف ذاكرته أبعدته عن التحليل السياسي (حوار)

في ذكرى مولده الـ94.. ما مصير مكتبة إدوار الخراط؟

رئيس الأوبرا يتفقد مسارح القاهرة والإسكندرية ودمنهور (صور)

«حيوات بديلة» العدد الـ12 من مجلة «أمكنة»: لقاء تفاعلي بوكالة بهنا