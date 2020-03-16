تهانى حلاوة: القنوات التعليمية لمحاربة الدروس الخصوصية

قالت تهاني حلاوة رئيس قطاع القنوات التعليمية سابقًا، إن القنوات التعليمية بدأت البث عام 1999 بـ 7 قنوات تعليمية وكانت التجربة لها صدى واسع في مصر والدول العربية.وأضافت تهاني حلاوة خلال في حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن القنوات التعليمية كانت تجربة رائدة ومشرفة لمصر بشكل كبير.وتابعت تهاني حلاوة: "الغرض من إنشاء القنوات التعليمية محاربة الدروس الخصوصية"، مؤكدة "يستفيد منها عدد كبير من الطلاب، وكانت كل قناة موجهة لمرحلة معينة بجميع الدروس والمناهج التعليمية".وأكملت تهاني حلاوة "بعض القنوات التعليمية كانت تعتمد على الدراما والفنون والثقافة، وكانت تقدم المدارس التي ينقصها التجهيزات المعملية".ولفتت تهاني حلاوة إلى أنه كانت توجد قناة لتعليم اللغات وتعليم لغة الصم والبكم، إضافة إلى قناة إثرائية تزيد من معرفة الطالب بالدروس التي يأخذها ويتعلمها".