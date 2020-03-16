إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة «نشل» المواطنين بالأسواق

أحالت نيابة المطرية الإثنين سيدتين للمحاكمة لاتهامهما بنشل المواطنين في الأسواق العامة وداخل المحال.كشف أمر الإحالة أن المتُهمتين (نورا.م، حنان.ع)، كوّنتا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى نشل المواطنين داخل الأسواق، وأقرّتا بسرقتهما لـ 18 ألف جنيه خلال شهر واحد فقط، و6 هواتف محمولة، وأقرّتا بإنفاقهنّ على أغراضهم الشخصية وبيع الهواتف المحمولة المسروقة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية والمرج تفيد بسرقة أغراضهنّ وأموالهنّ أثناء تسوقهم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمتين وبسؤالهنّ أقرّتا بارتكاب وقائع السرقة وإنفاقهنّ على أغراضهن الشخصية، ليتم تحرير محضر بالواقعة.