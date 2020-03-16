وزير التعليم: الاستثمار في التكنولوجيا سيظهر في أزمة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وقت تعطيل الدراسة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، سيُظهر آثار إنجازات قطاع التعليم في مجال التعليم عن بعد والبنية التحتية التكنولوجية.وأضاف «شوقي» خلال لقائه ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع على شاشة العربية «الحدث»، أن البنية التكنولوجية في المدارس ستسهم كثيرًا في التعامل مع الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أنه عندما شرعت الوزارة في بناء البنية التكنولجية للتعليم تعرضنا للتشكيك أننا لن نقوم بذلك، لكن الآن لدينا مدارس ثانوية تعج بنحو مليون و200 ألف طالب يحملون التابلت، بالإضافة إلى تعميم استخدام الانترنت في جميع أنحاء الجمهورية.وكشف الوزير أن الوزارة تستعد لوضع محتوى التعليم الأساسي على موقع محدد في بنك المعرفة، وسيتم الانتهاء منها آخر الأسبوع الراهن، وكل وحدة في المنهج الدراسي ستكون على الموقع ولها ظهير مرجعي في بنك المعرفة لمزيد من المعلومات لزيادة التفكير والإبداع.