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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصارف لبنان: إغلاق البنوك ينسجم مع حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:59 م
مصارف لبنان
مصارف لبنان
أ.ش.أ
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علقت ​جمعية المصارف​ اللبنانية على ما صرّح به ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ في شأن التدابير التي قرّرتها ​جمعية مصارف لبنان​ لتيسير العمل في ​القطاع المصرفي​ خلال فترة التعبئة العامة، مؤكدة أن القرارات المتّخذة اليوم جاءت منسجمة تمامًا مع قرارات وتوجيهات ​مجلس الوزراء​ بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارئ الصحيّة في البلاد، بحيث إن المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن​ الغذائي و​المستلزمات الطبية​ للمواطنين.

كما أن هذه التدابير تتماشى تمامًا مع الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها ​مصرف لبنان،​ والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيّق للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه.

وذكرت الجمعية بأن القطاع المصرفي اللبناني يضمّ 27 ألف موظّف، هم مواطنون يتمتّعون كسائر المواطنين اللبنانيّين بحقّ الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الاستثنائية الحرجة، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية.

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