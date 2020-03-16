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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يتابع إجراءات تفعيل منصات التعليم عن بُعد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:58 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد جعفر
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في إطار إجراءات الصحة والسلامة التي تتبعها جامعة الأزهر ووفقا للتوجهات العامة للدولة، للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها، تابع فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، تفعيل نظام التعليم عن بعد بكليات الجامعة، وتطبيق نظام «الفصول الافتراضية»، بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين؛ وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد فضيلة رئيس الجامعة، خطوات تسجيل المحاضرات التي سيتم بثها للطلاب من خلال مواقع الكليات وموقع الجامعة، حيث يقوم بتسجيلها نخبة متميزة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات العلمية، وفق أعلى المعايير في الشكل والمضمون، كما استمع إلى توضيح للوسائل التي سيتم استخدامها في طريقة التعليم عن بُعد التي تعمل الكليات على توفيرها للأساتذة والطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بالبدء بتفعيل منصات التعلم الافتراضية خلال هذا الأسبوع بجميع الكليات، وضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن، حرصا على وقت الطلاب والطالبات، وحتى يتم تمكين طلاب الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم من متابعة دروسهم ومحاضراتهم، وتحصيل العلوم حسب المقررات بكل كلية.

كما طالب فضيلته أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بضرورة التطوير الذاتي للوصول إلى الهدف الأساسي من اللجوء إلى هذه المنظومة المتطورة في التعلم بحيث يمكن تطبيقها في أي وقت، موجها بالتوسع في التعليم الالكتروني والتصحيح الالكتروني من خلال تدريب الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر سواء النظرية أو العملية، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمي في التعليم الجامعي خلال المرحلة المقبلة وفقا لرؤية الدولة وتلبية لمتطلبات سوق العمل.

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