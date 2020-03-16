«العنانى»: لم نغلق أى متحف أو موقع أثرى

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن قرار وقف الطيران سيبدأ تنفيذه بعد 3 أيام من الإعلان، بدءًا من ظهر الخميس المقبل، لإتاحة الفرصة للموجودين بالخارج في العودة.وأضاف «العناني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم استغلال فترة تعليق السياحة في تعقيم الفنادق والمراكب، حيث إن الإصابات التي تم اكتشافها في مصر كانت نتيجة الاختلاط بالأجانب أو عائدين من الغربة.وتابع: أنه لم يتم إغلاق أي متحف أو موقع أثري، نافيا جميع الشائعات التي تتداول في هذا الشأن، موضحا أن 2000 زائر أجنبي كانوا اليوم في معبد الكرنك بالأقصر.وأشار إلى أنه التقى اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير لمراجعة الحملة الدعائية ونقل الآثار للمتحف وحفلة الافتتاح الخاصة بالمتحف، متابعا: أن الوزارة ستكون جاهزة للافتتاح في الموعد المحدد، لكن هناك ترقبا لمستجدات الأحداث المحيطة.وأوضح وزير السياحة والآثار، أن قصر البارون سيُفتتح في مارس الجاري.