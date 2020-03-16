«المركزي» يوجه بتأجيل الأقساط الائتمانية للعملاء

وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرية بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات اضافية على التأخر عن السداد.ويأتي ذلك إلحاقا بالكتاب الدوري في 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة أثار فيروس كورونا.