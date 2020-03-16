«المركزي» يوجه بتأجيل الأقساط الائتمانية للعملاء
الإثنين 16/مارس/2020 - 09:52 م
حسن كامل – راندا التونيطباعة
وجه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرية بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات اضافية على التأخر عن السداد.
ويأتي ذلك إلحاقا بالكتاب الدوري في 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة أثار فيروس كورونا.
ويأتي ذلك إلحاقا بالكتاب الدوري في 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة أثار فيروس كورونا.