القبض على عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بالمعصرة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة.كانت البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من النقيب كريم عبدالعاطي معاون مباحث قسم شرطة المعصرة بتمكنه من ضبط "ربيع، أ، ٣٣ سنة، عاطل"، ومقيم عرب سلام بالمعصرة بحوزته ٤٩ قطعة حشيش وكمية من عقاقير الاموتريل قبل ترويجها في دائرة القسم.على الفور تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.