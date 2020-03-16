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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سيدة وشقيقها للمحاكمة بتهمة سرقة شقة جارتها والشروع فى قتلها

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:49 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة بإحالة سيدة وشقيقها للمحاكمة لاتهامهما بسرقة شقة جارتها والشروع في قتلها لسرقة ٣٠ ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما "سلوي. م"، وشقيقها "إسلام. م" عاطل، وأقرا بارتكابهما جريمة الشروع في قتل جارتها بعد سرقتهم بمبلغ ٣٠ ألف جنيه من داخل شقتها، وأقرا بعلمهما بامتلاك المجني عليها لمبلغ ٣٠ ألف جنيه لذلك قررا زيارتها بغرض مساعدتها لإيجاد للمتهم الثانى وظيفة مناسبة، وحاولت المتهمة الأولى التسلسل لغرفة النوم لسرقة المبلغ، وعندما شعرت بها المجني عليها قاما بالتعدي عليها بآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة تفيد بوصول "آية. ع"، مصابة بنزيف داخلى نتيجة ضربها بآله حادة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الواقعة وسرقة مبلغ ٣٠ ألف جنيه من داخل شقة المجني عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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