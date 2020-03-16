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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق جميع أسواق الوحدات المحلية بمدينة بلقاس

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:46 م
الدكتور عمرو عبد
الدكتور عمرو عبد العاطي
عمرو الحوتى
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أصدر الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، الاثنين، قرارًا حمل رقم 220 لسنة 2020 بإغلاق سوق مواشي بندر بلقاس الأسبوعي الذي يقام على طريق عمار.

جاء في القرار أن ذلك يأتي نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وحرص القيادة السياسية على سلامة وأمن المواطن من خطورة تفشّي فيروس كورونا في البلاد، وبناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بالسيطرة على التجمعات.

وشمل القرار إغلاق كل الأسواق بنطاق مركز ومدينة بلقاس الأسبوعية ومنها سوق الأحد وجميع أسواق الوحدات المحلية بنطاق المركز "لحين إشعار آخر".

كما طلب رئيس المدينة من جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به ابتداءً من تاريخ صدوره لحين إشعار آخر وصدور تعليمات جديدة.

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