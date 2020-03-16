المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الأفراد المتعثرين

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بشأن العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.وقال المركزي، إن المبادرة تسري على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي رصيدهم غير المنتظم أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة.كما وجه البنك المركزي البنوك بالتنازل عن كافة القضايا المتداولة بالمحاكم فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد، وعند سداد العميل نسبة 50% من صافي رصيد المديونية يتم حذف اسمه من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أن يتم التعامل بالمبادرة اعتبارا من 31 مارس 2020.