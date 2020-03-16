متحدث «الوزراء» للموظفين: «اللى هيقعد فى البيت هياخد مرتبه كامل»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء بتقليص عدد الموظفين المقصود به تقليص عدد المتواجدين في مقر العمل، وليس تسريحهم من العمل.وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللي هيقعد في البيت هياخد مرتبه كامل، لأن الشائعة القادمة هيقول هياخد نص مرتب، وأنا أؤكد أنه سيحصل على كافة مخصصاته المالية لن تقل مليمًا واحدًا".وأكد أن القرار يستهدف تخفيض المتواجدين في مقرات العمل لتفادي التزاحم، مشيرًا إلى أن كل جهة منوط بها تحديد نسبة الموظفين الذين يحضرون طبقًا لإدراكها للعدد الملائم لتسيير العمل، وستكون الأولوية للأمهات الحاضنات، رفضًا لإغلاق المدارس والحضانات، واحتياج الأولاد للرعاية".