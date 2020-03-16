العراق تنفي قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد «كورونا»

نفت خلية الأزمة بالعراق قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس "كورونا" المستجد في أنحاء العراق.ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن عضو خلية الأزمة سعد معن في بيان قوله إنه لا صحة لما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا.ودعا معن إلى أخذ الحيطة والحذر من تناقل الأخبار المفبركة وأخذ المعلومات والأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية خاصة في الفترة الحالية.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت خبرًا، مساء اليوم الإثنين، مفاده قرب قيام مروحيات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا في سماء جميع أنحاء البلاد.