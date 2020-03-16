أسامة هيكل يسخر من تقرير «الجارديان»: «يبعتولنا الأسماء»

سخر أسامة هيكل وزير الدولة لإعلام، من تقرير صحيفة «الجارديان» البريطانية عن إصابة 19310 مصري بفيروس كورونا، قائلا: «طيب ما نعلنه رسميا في مصر هو وجود 150 حالة، فلترسل لنا الصحيفة الأسماء الباقية لنعالجهم».وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن هناك دول معادية لمصر لديها إعلام يحرض ويروج شائعات، وتحاول أن تضرب الاقتصاد بمثل هذه الشائعات، لتدفع الناس للنزول إلى الأسواق لشراء السلع بشكل هيستيري، موضحا أن احتياطي السلع في مصر يكفي لأشهر مقبلة».وتابع أن هذا الأمر يشبه شائعة فرض حظر التجوال التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «ده كلام فاضي مش هيحصل».وأضاف أنه من المبادئ الاساسية التي يتم تدريسها في الصحافة هي أخذ الخبر من مصدره، في حين أن صحف كبرى تنشر أخبار مجهلة المصدر عن مصر.