الجزائر تعلق الرحلات الجوية مع 5 دول عربية اعتبارا من الغد

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، تعليق جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مصر و4 دول عربية اعتبارا من غد الثلاثاء.وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية: إنه تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون بهدف تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، أصدر الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل للقيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مصر وتونس والإمارات والأردن وقطر، اعتبارا من غد الثلاثاء 17 مارس الجاري.وأوضح البيان أن هذا التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء المواطنين المسافرين حاليا فـي البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل الجوي.