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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

%90 من العمالة بالأمم المتحدة بالنمسا تعمل من المنزل لاحتواء «كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:12 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ.ش.أ
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أكد مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، أن 90 % من العمالة في المقر تعمل حاليًا من المنزل للمساهمة في تقليل عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن 307 موظفين فقط من أصل 5 آلاف موظف حضروا إلى مقر الأمم المتحدة لمهام تتعلق بالأمن وسلامة المقر الأممي.

وأشار البيان إلى جميع المنظمات الدولية التي تعمل في مقر الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب مكافحة المخدرات ومنظمة التنمية الصناعية "يونيدو"، يسعون إلى المساهمة في جهود النمسا لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

ونوه البيان، باستمرار تدابير تقليل وجود الموظفين في مقر الأمم المتحدة إلى أقل عدد ممكن يمكن تحقيقه بهدف تقليل مخاطر انتشار عدوى الفيروس.

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