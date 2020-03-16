السعودية.. 15 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة، إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف، مضيفة أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.وأوضحت الوزارة، أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض، كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.وذكرت وزارة الصحة السعودية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.يذكر أن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.