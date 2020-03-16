مطران سوهاج للكاثوليك يوقف الأنشطة الكنسية لمقاومة كورونا

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك أعلن توقف الأنشطة داخل إيبارشيته استجابته لجهود الدولة المبذولة في إطار مقاومة عدوى كورونا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا باسيليوس أطلق بيانا رسميا بذلك.