سرقة 50 ألف كمامة من مخزن مستشفيات فى غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية، اليوم الاثنين، عن أن لصوصًا سرقوا 50 ألف قناع لحماية الجهاز التنفسي (كمامة) من مخزن تابع لمستشفيات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.وأوضحت الشرطة أن موظفة لاحظت سرقة الكمامات في منطقة مولهايم صباح اليوم.وأمرت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا التابعة لسلطات مدينة كولونيا بمراجعة كل مخزون الكمامات في مستشفيات المدينة إذ إن هناك طلبًا ملحًا على هذه الكمامات في ظل مرض الالتهاب الرئوي الجديد، كما أمرت بتوفير حماية أفضل لهذا المخزون من السرقة.وسجلت ألمانيا أكثر من 6600 حالة إصابة و16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.