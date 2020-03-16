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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هيكل ردا على إصابة مساجين بكورونا: «كلام مرسل.. هاتوا أسماءهم»

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:08 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
أحلام عبدالرحمن
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رد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على ما يتردد عن وجود مساجين مصريين مصابين بفيروس كورونا، قائلًا: "هاتوا لنا أسماء المصابين وسنتعامل معه بجدية، أما الكلام المرسل بدون إعلان أسماء محددة نعلم جميعًا من وراءه ومن يروجه".

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي حاجة لها اسم محدد جاهزين نتعامل معه".

وأكد هيكل، أنه بدون تعاون المواطن المصري لن تنجح إدارة أزمة فيروس كورونا، مردفًا: "خسائر تعليق الطيران فادحة، واتخذنا القرار الأصعب، الحكومة تحملت مسئوليتها واتخذت قرارات بخفض تدفقات نقدية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطن، ولابد أن يتحمل المواطن مسئوليته والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة اليدين وعدم التهافت على شراء المواد الغذائية".

ولفت إلى أن التهافت على الاغذية جاء نتيجة رسائل توصية من عناصر الجماعة المحظورة لتضخيم الأزمة.

وأردف: "أتمنى من المواطنين عدم التواجد في أماكن بها احتكاك حتى لا نضطر للدخول في السيناريو الثالث، وهو العزل بشكل أكبر، إجراءات تضطر فيها تنتقي الفئات العمرية التي تتعامل معها، مازلنا ضمن الدول منخفضة الإصابة، يجب تغير السلوك ونزول المواطنين للضرورة القصوى لأنه أمر مهم لمنع انتشارالعدوى".

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