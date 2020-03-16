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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتابع غرفة عمليات التحول الإلكتروني

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:05 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
ياسمين شعيب
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ترأس الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الإثنين، غرفة العمليات ومتابعة التحول الإلكتروني والتعلم عن بُعد، بحضور عمداء الكليات، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجامعة في مدينة مرسى مطروح.

وأكد النجار، أن جامعة مطروح بدأت في رفع المقررات إلكترونيًا لطلاب الكليات المختلفة، حيث يتمكن للطالب من الدخول على المنصة التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والوصول إلى الروابط الخاصة بمختلف المقررات الدراسية المتاحة عبر خدمة "جوجل كلاس روم"، خلال فترة تعليق الدراسة بالجامعات المصرية والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة الواجبات الدراسية والرد على تساؤلات الطلاب، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مبادرة طلاب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بالجامعة، بشأن الاستفادة من مقومات التمكين التكنولوجي والمهاري، وتقديم سبل الدعم الفني بما يتفق والمعايير الدولية لإدارة الأزمة الراهنة، إنما هي ترجمة حقيقية لتفاعل هؤلاء الطلاب مع الأحداث الجارية، ووقوفهم خلف القيادة السياسية، ومساعدة زملائهم الطلاب في روح من التلاحم وإعلاء المصلحة العامة.
رئيس جامعة مطروح يتابع غرفة عمليات التحول الإلكتروني
رئيس جامعة مطروح يتابع غرفة عمليات التحول الإلكتروني
رئيس جامعة مطروح يتابع غرفة عمليات التحول الإلكتروني
رئيس جامعة مطروح يتابع غرفة عمليات التحول الإلكتروني

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