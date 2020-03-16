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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة هيكل: الإجازة لتقليل الكثافات ولكن الناس استغلتها للخروجات

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
محمود عرفات
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علق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على الإجراءت التي تتخذها الدولة للوقاية من كورونا، قائلا إنه لا توجد أزمة في الدنيا يمكن أن تنجح الدولة في إدرتها دون تفاعل المواطنين مع الحكومة.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أنه عندما التزم المواطنين بتوجيهات الحكومة في أزمة الأمطار خلال الفترة الماضية، تم تقليل حجم الخسائر لأقل درجة ممكنة.

وواصل أنه فيما يتعلق بكورونا، فإنه تم وضع 3 سيناريوهات أساسية وتم رفعها لرئيس الوزراء، لتطبيقها حسب وضع الفيروس، موضحا أنه حاليا تم تطبيق السيناريو الثاني الذي يتضمن تعليق الدراسة ورحلات الطيران.

واستكمل أن الدولة فوجئت أن المواطنين يستغلون فكرة تعليق الدراسة والإجازات للنزول إلى الشوارع والمولات، وهذا يسد المناخ الصحي الذي تحاول أن تهيئه الحكومة، حيث أن الحكومة تحاول أن توفر عزل ذاتي لكل مواطن للوقاية من كورونا.

تابع أن هناك دولا شبيهة بمصر وعدد سكانها يقارب عدد سكان مصر، إلا أنهم استهانوا بأزمة كورونا، والآن تضطر لاتخاذ إجراءات غير إنسانسة وهي عدم علاج كبار السن؛ لأن نسبة شفائهم ليست كبيرة، ويعالجون الشباب.

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