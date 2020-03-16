العناني: إلغاء 60% من الحجوزات السياحية

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنَّ نسبة إلغاء الحجوزات السياحية وصل إلى 60% حتى أمس الأحد، موضحًا أن كبرى شركات السياحية المنظمة للرحلات تغلق أبوابها.وأشار العناني في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى استغلال فترة تعليق الطيران بداية من ظهر الخميس في تطهير المنشآت الفندقية سواء العائمة أو الثابتة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالفنادق على التعامل الآمن، إضافة إلى رفع مستويات الجودة للعاملين.وأوضح أن غرفة المنشآت الفندقية تعاقدت مع شركة عالمية للقيام بمهمة تطهير الفنادق.وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية حاليًا هو الحفاظ على صحة المصريين والضيوف الأجانب الموجودين على أرض مصر، لافتًا إلى أنَّ سبب تعليق الطيران أن ما ظهر لدينا من حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد هي مخالطة للقادمين من الخارج.وتابع: «هذا التوقيت سنستغله في ترتيب البيت من الداخل حتى نكون جاهزين لعودة السائحين».وأشار العناني إلى الكشف على جميع العاملين بالمنشآت الفندقية ووزارة السياحة والآثار «ستحافظ على حقوق صغار العاملين بالمنشآت الفندقية».وتابع أن هناك اجتماعًا عاجلًا للجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة دعم القطاع.