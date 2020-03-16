وزير الطيران يوجّه بتسهيل سفر وعودة المصريين والأجانب

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، توجيهاته خلال الاجتماع الذي عقده مع الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، ورؤساء الشركات التابعة وقيادات وزارة الطيران المدني، بسرعة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية، مع التأكيد على استمرار «مصر للطيران» وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد وإعفاء جميع الركاب الحاجزين في هذه الفترة على الشركة الوطنية من أي غرامات على تذاكر الطيران في حال استرداد ثمن التذاكر أو تعديل الحجوزات وعلى المسافرين على شركات غير «مصر للطيران» التواصل مع تلك الشركات لمتابعة حجوزاتهم.وفيما يخص الوفود السياحية الموجودة حاليًا بمصر والقادمة من خلال الطيران العارض، أكد الوزير أنه سيتم السماح باستكمال البرامج السياحية ومغادرة الوفود في مواعيد سفرها المقررة على رحلاتهم العارضة دون استقدام وفود جديدة.وأضاف أنَّ المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.وأكد الطيار محمد منار استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني.وأضاف أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير جميع المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.وأشار إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.هذا وتهيب وزارة الطيران المدني جميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.