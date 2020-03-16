إصابة إدريس إلبا بكورونا

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا إنَّ فحصًا طبيًا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضاف إلبا نجم فيلم «أفنجرز: إنفينيتي وور» (المنتقمون: الحرب اللانهائية)، على «تويتر» أنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد حالات إصابة فيروس كورونا إلى 1543 شخصا، وفقا لنبأ عاجل نقلته «سكاى نيوز».وطالبت وزارة الخارجية البريطانية فى وقت سابق مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا للضرورة، ابتداء من غد الثلاثاء.