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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قنصلية مصر بالكويت: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة إلى مصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:55 م
قنصلية مصر لدى الكويت
قنصلية مصر لدى الكويت
مجدي عبدالرسول
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دعت قنصلية مصر لدى الكويت، المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي للسفر فقط، بمراجعتها تمهيدا لإعادتهم إلى مصر.

وأوضحت القنصلية المصرية، في بيان رسمي مساء اليوم الإثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، لتسيير عدد من الرحلات الاستثنائية خلال اليومين القادمين، لنقل الفئات من المواطنين المصريين السالف ذكرهم فقط إلى أرض الوطن؛ وذلك بعد التنسيق مع السلطات الكويتية في هذا الشأن.

وأضافت، أنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة مع مكتب مصر للطيران، والذي سيقوم بدوره بحجز التذاكر أو تعديل الحجز القائم، وفقًا للقواعد التي سوف تضعها الشركة في هذا الصدد.

ونوهت القنصلية المصرية إلى أن التواصل معها، سيقتصر فقط على الرسائل على رقم الواتس اب المخصص لذلك، وهو (٦٧٦١٤٢٢١)، أو من خلال الرسائل عبر صفحة القنصلية على الفيس بوك (https:www.facebook.comegconskwt )، أو من خلال الاستفسار عبر أرقام هواتف القنصلية، وهي (٢٥٢٣٤٤٩٩٢٥٢٣٤٤٩١٢٥٢٣٤٤٩٢)، مع ضرورة إرسال صورة من جواز السفر وتأشيرة الزيارة أو الالغاء النهائي مع الرسالة.

وشددت القنصلية المصرية لدى الكويت، على أن التواصل معها يقتصر على تلك الوسائل السالفة الذكر فقط، دون مراجعتها بصفة شخصية، مشيرة الى أنه سيتم نشر كافة المستجدات في هذا الشأن تباعًا على صفحة القنصلية.

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