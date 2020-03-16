العراق: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في كافة البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته "السومرية نيوز" العراقية، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 145 نموذجًا لحالات مشتبه في إصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة.وأضافت، أن النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) بلغت ست حالات موزعة حالتين في بغداد الكرخ، وحالة واحدة في مدينة الطب وحالة واحدة في الديوانية وحالتين في النجف، مؤكدة وجود حالة وفاة واحدة.