غرق شاب في ترعة «النعناعية» بالمنوفية

غرق شاب في ترعة النعناعية على طريق «دناصور- كفر دنشواي» إثر وقوع حادث تصادم لجرار زراعي صدم دراجة بخارية فانقلبا في ترعة «النعناعية»، ما تسبب في غرق شخص ونجاة الآخر.تلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء العميد أشرف شاهين، يفيد بوفاة شخص يدعى «م. م. ش» (30 عامًا) نتيجة إسفكيسا الغرق بسبب تصادم جرار زراعي ودراجته البخارية فسقطوا في ترعة النعناعية وتم استخراج الجثة وإنقاذ الآخر.وعلى الفور، انتقل مهندس مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، إلى موقع الحادث، وتمَّ انتشال الجثة واستخراج الجرار والدراجة ورفع آثار الحادث من الطريق، وتمَّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.