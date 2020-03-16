وزير الطيران: لن نترك أى مصرى عالق فى الخارج

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن قرار وقف الرحلات الجوية درس فترة طويلة وليس وليد اللحظة، وجاء حفاظًا على المواطن المصري وصحته، مشيرًا إلى أن القرار سيكلف الدولة حوالي 2 وربع مليار جنيه، لكن صحة المواطن أهم.وأضاف «منار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" أنه فيما يتعلق بالمصريين العالقيين فى دول أخرى، فإن هناك غرفة عمليات داخل الوزارة بحضور شركة مصر للطيران وستتدخل الشركة ولن تترك مصري خارج البلاد».وتابع: «الطيران الداخلي سيظل يعمل، والطيران الخاص بالبضائع كذلك سيستمر».