ولى العهد السعودى يستعرض مع رئيس وزراء إسبانيا جهود مكافحة كورونا

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، هاتفيًا، اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ولي العهد، أكد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف تداعياته الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.