محمد الباز: مصر تواجه كورونا وإعلامًا غربيًا أجيرًا وجماعة ضالة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مصر لا تواجه فيروس كورونا فقط، لكن تواجه كورونا والإعلام الغربي الأجير، وشائعات الإخوان، وتصديق الشعب للشائعات.وأضاف «الباز» خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور» أن فيروس كورونا وباء عالمي، وموجود بأعداد كبيرة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا والصين، ولكن كل هذه الدول تواجه كورونا فقط، أما مصر أمامها إعلام أجير وشائعات مغرضة.وتابع: «احنا كمصريين بنضر نفسنا أكثر مما ينبغي، نواجه كورونا وحملات إعلامية مغرضة مدفوعة، وشائعات من فئة ضالة عاوزة تكسر البلد، وللأسف ناس بتصدق وبتروج ده وتنشر حالة من الفزع والرعب».وعن إقبال الناس على شراء المواد الغذائية، قال: «أقدر حالة الخوف عند الناس، وكلها سلوكيات لازم نغيرها».وطالب الشعب المصري بمتابعة المنصات الرسمية للأخبار، مثل مجلس الوزراء وبيانات وزارة الصحة، والتليفزيون المصري والقوات المصرية لمعرفة الأخبار، وعدم الالتفات للشائعات.