محافظ جنوب سيناء يتفقد إزالة آثار السيول بميناء نويبع

قام خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاثنين، بجولة تفقدية لمدينة نويبع في إطار الجولات اليومية التفقدية لمتابعة إزالة آثار السيول بمدن المحافظة.كما تفقد المحافظ أعمال فتح طريق وادي وتير الطريق الأوسط للعمل في خلال عدة ساعات، وكذلك بعض المخرّات والعربات بمنطقة المخيمات بنويبع.في سياق متصل، لم يتم غلق طريق نويبع والطريق يعمل بنفس كفاءته بدون توقف.