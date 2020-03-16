«المصرية اللبنانية»: يمكن تحويل توابع كورونا لفرصة لجذب الاستثمار الأجنبى

وجه رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت، الشكر والتحية لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بتعامل الدولة الحاسم في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر.وقال الحوت: "نعم نواجه تحديات كبيرة وصعبة، لكن هناك بوادر إيجابية ملموسة من التعامل السريع للحكومة في إدارة الأزمات، والتي ظهرت واضحة في مواجهة التغيرات المناخية الصعبة، وكذلك الاجراءات الاحترازية التي سارعت الدولة بتطبيقها في الوقت المناسب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".وأكد "الحوت"، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح واضحا جدا وبالطبع سيكون هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصري من تداعيات انتشاره عالميًا، والتي يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلى فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات الأجنبية في مصر.وأضاف، أن هناك فرصة كبيرة أمام الصناعة الوطنية والمنتجات المصرية لتصبح البديل الأمثل للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن سلاسل الأمداد البديلة عن الصين، وكذلك في مختلف الأسواق التصديرية وفي السوق المحلية.وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على ضرورة التشاور بين كافة منظمات الأعمال وأجهزة الدولة المختلفة من أجل التوصل إلى الإجراءات المحفزة والآليات السريعة؛ للتعامل مع الآثار الناجمة والمتوقعة من هذه الظروف الصعبة وفي مقدمتها إقرار إجراءات جديدة التي لها أثر إيجابي على الصناعة المحلية.وشدد "الحوت" على أهمية تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، والتي يمكن أن تكون فرس الرهان لإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة محليًا بديلا عن الاستيراد.