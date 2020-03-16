هاني عادل يطلق حملة «عادي جدًا ما تتكسفش» لمواجهة كورونا

تبنّى الفنان هاني عادل حملة توعوية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» تحت عنوان «عادي جدًا ما تتكسفش».ولفت عادل في فيديو نشره على حسابه إلى أنَّ الأحضان والقبلات طريقة طبيعية وسوية للتعبير عن الحب والتقدير، ولكن ليست مناسبة في الوقت الحالي، مطالبًا متابعيه التعبير عن الحب بالكلام فهو وقته، ويكفي الكلام الطيّب حتى نمر من هذه الأزمة بخير.وكان هاني عادل طرح دويتو غنائيًا بعنوان «أول مرة اتقابلنا» مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقى، وانضم مؤخرًا إلى مسلسل «لما كنا صغيرين» للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.