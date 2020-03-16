حملات تطهير لديوان مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية

باشر علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الإثنينن أعمال التعقيم والتطهير بديوان عام مديرية الشباب والرياضة والتي شملت كافة الأدوار.فيما تم تنظيف وتعقيم الأرضيّات ومقابض الأبواب وتجهيزات الحمامات والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر وتم وضع المعقمات ببخاخات الرش لتعقيم الأجواء والأركان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتم وضع الملصقات الخاصة بكافة الإرشادات والتعليمات التي يجب إتباعها للوقاية من الفيروس المستجد بلوحة الإعلانات بالمديرية وكافة الأدوار مع توزيع نسخ منها على الإدارات الداخلية والخارجية وتوزيعها على كافة مراكز الشباب؛ حرصًا على صحة العاملين والمواطنين.