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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أشرف على نقل ألفي إرهابي إلى طرابلس».. من هو رجل أردوغان الأول في ليبيا؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:57 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرضت فضائية مدادا نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما أعلنه الجيش الوطني الليبي عن قائد العمليات الإرهابية التي تنظمها تركيا في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن رجل أردوغان الأول في ليبيا، هو محمد كمال وكنيته "أبو الفرقان" ظهر في سوريا عام 2012 وأدار العمليات الإرهابية هناك.

ولفت التقرير إلى أن "أبو الفرقان"، انتقل إلى ليبيا لتنفيذ أجندة أردوغان وهو أقوى ذراع في العمليات الإرهابية التركية في ليبيا ويطلق عليه لقب "سليماني تركيا" في إشارة إلى قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني السابق "قاسم سليماني" الذي أدار عمليات الفوضى  والإرهاب في دول عربية  قبل أن يقتل في ضربة  أميركية في العراق.

وتابع التقرير إلى أن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، كشف أن "سليماني تركيا" تحركه المخابرات من إسطنبول وأشرف على نقل ألفين من الإرهابيين لليبيا منهم 1650 من أشد العناصر  خطورة في تنظيم "جبهة النصرة" والباقي من تنظيم داعش وفصائل موالية لتركيا.

يشار إلى أن تركيا تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا عبر دعمها حكومة الوفاق بالأسلحة والميليشيات وحولت ميناء طرابلس وقاعدة معيتيقة الجوية لقوعد إمداد تركية للميليشيات لمواجهة الجيش الذي يسعى لتطهير طرابلس من الإرهاب.

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