تونس تجلى رعاياها المتواجدين بفرنسا والسياح الأجانب على أراضيها

انطلقت شركات النقل الجوى العاملة من وإلى المطارات التونسية، فى عملية إجلاء الرعايا التونسيين المتواجدين بفرنسا، وكذلك السياح الأجانب المتواجدين بتونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة بالبلدان المعنية فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات اليوم الإثنين، أنه سيتم إخضاع العائدين إلى إجراءات الحجر الصحي بصفة آلية حال وصولهم، طبقا لما تقتضيه إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).وأوضح أنه تم تخصيص رحلات بصفة حصرية لصالح المسافرين المقيمين بالخارج والسياح المتواجدين حاليا بتونس بالنسبة للرحلات انطلاقا من المطارات التونسية، ولصالح المسافرين المقيمين بتونس والمتواجدين حاليا بفرنسا بالنسبة للرحلات انطلاقا من المطارات الفرنسية وذلك بعد إظهار المسافرين المعنيين بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل.تأتي عمليات الإجلاء التي تقوم بها سلطات الطيران التونسية في إطار تطبيق القرارات الحكومية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والتي تسببت في أزمة لدى مئات المسافرين من وإلى تونس.