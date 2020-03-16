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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: فحص 1450 عينة غذائية وقطط وكلاب لفيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:39 م
فحص
فحص
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، أن المعمل المركزي بمعهد بحوث صحة الحيوان تلقي ١٤٥٠ عينة غذائية ولحوم ومستلزمات بيطرية و"مسحات" من فم وأنف القطط والكلاب حتى الآن، وتبث سلبية جميع العينات التي وردت من الموانئ والمطارات.

وقال إبراهيم في تصريحات لـ"الدستور"، أن عينات المسح من القطط والكلاب يتم سحبها منذ شهر ونصف بتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة البيطرية بعد إصابة سيدة في الصين بفيروس كورونا وثبت أن الكلب الخاص بها حامل للفيروس وصدر قرار بسحب عينات من القطط والكلاب سواء للداخل إلى مصر أو خارجها.

وأضاف أنه تم سحب "المسحات" من ٥٥ كلب وقطة وثبت أن كلها سلبية، مطالبا بغسل الأيدي بشكل مستمر وعدم استعمال الأدوات الشخصية للآخرين ومنع الأحضان والقبلات، مشيرا إلى أنه يتم سحب العينات الغذائية عن طريق سلامة الغذاء من معامل داخل المواني والمطارات ولنا معمل في مطار القاهرة معتمد دوليا، لافتا إلى تراجع معدل الاستيراد للأغذية بسبب كورونا.

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