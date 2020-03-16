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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بث مباشر حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:34 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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ينقل لكم موقع "الدستور"، حلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور

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