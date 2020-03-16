الصحة العراقية تسجّل إصابة ثانية بفيروس كورونا بالديوانية

أعلنت مدير دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق لمياء الحسناوي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الحسناوي في بيان مقتضب تلقته "العهد نيوز"، إنه "تم تسجيل إصابة ثانية بفايروس كورونا في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية".وكانت المحافظة قد سجّلت يوم، أمس الأحد، أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة بعد عودتها من إيران.