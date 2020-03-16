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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأهلي»: انعقاد لجان الإلكو لتحديد أسعار الفائدة خلال أيام

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:35 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
راندا التوني
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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه سيتم عقد لجنة إلكو بالبنك خلال الأيام المقبلة لبحث تسعير الأوعية الإدخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها، ولحين ذلك تستمر الأسعار الحالية دون تغيير إلا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي تنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري وهي 3%.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا اليوم، وقررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة ليصبح سعر عائدي الإيداع والإقراض 9.25% و10.25% على التوالي.

وقال البنك المركزي في بيان إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما اعتاده البنك المركزي من اتخاذ خطوات استباقية فقرر خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، كإجراء استثنائي ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

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