إدراج تطوير مزلقان كفر البطيخ بعد أزمة القطار السريع

قال محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم إدراج تطوير مزلقان كفر البطيخ وكفر سعد بدمياط بعد أزمة توقف القطار السريع، ضمن خطة هيئة السكة الحديد بعد مناقشة طلب الإحاطة.أضاف الحَصي، في تصريحات الإثنين، أنه بالنسبة لتوقف القطار فتم مخاطبة الهيئة القومية للسكة الحديد ومطالبتهم بسرعة الرد على وزير النقل الفريق كامل الوزير.وواصل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه سيتم تطوير المزلقان وإعادة تشغيل القطار السريع بعد توقفه، وتضرر الأهالي من تعطله، حيث يتم العمل على قدم وساق لتشغيله.