الأنبا مكاريوس يعلق اللقاء الأسبوعي اليوم بالفكرية

لغى الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اليوم الإثنين، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، والذي يطلق مساء الإثنين من كل أسبوع، في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الفكرية بالمنيا، للوقاية من فيرس كورونا.يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل إثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.